Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ş.S'nin (37) yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adres tespit edilen hükümlü, operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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