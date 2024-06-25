KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçeleştirildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin tüm dünyada olduğu gibi yüksek enflasyon başta olmak üzere birtakım ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin üretim alanlarını genişletmesi gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Ekonomik sıkıntılar gelip geçer, önemli olan bizim sanayiciler olarak üretime devam ediyor olmamız. Ülke olarak güçlü olmak, dünyadaki ekonomik çalkantılardan daha az etkilenmek istiyorsak, bizim ülke olarak üretmekten başka çaremiz yok. Bunun için de çok çalışmak ve üretim alanlarımızı genişletmek zorundayız." ifadelerini kullandı.