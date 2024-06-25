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        ERÜ'de, zarar gören uçak pistlerinin hızlı tamiri için malzeme geliştirildi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyen ve öğrencilerince uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı "SkyPatch" isimli tamir malzemesi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:41
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        ERÜ'de, zarar gören uçak pistlerinin hızlı tamiri için malzeme geliştirildi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyen ve öğrencilerince uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı "SkyPatch" isimli tamir malzemesi geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı tamiri için geliştirilen tamir malzemesini, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aslan ve öğrencilerinden oluşan ulaştırma ekibi geliştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, Türkiye'deki hava teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesinin, havacılık alanında büyük bir dönüşüm ve ilerleme yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

        Hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

        "Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi halinde, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir. Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik. Hem beton hem de asfalt pistlerde kullanılabilen 'SkyPatch', elastik açıdan uyumlu, soğuk bir şekilde uygulanabilen, sıkıştırmaya gerek duymayan, 10 dakikada sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşme ve büzülmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahiptir."

        Aslan, "Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine sürekli katkıda bulunan Erciyes Üniversitesine, altyapı ve imkanlar anlamında destek veren Erciyes Teknopark'a, AR-GE faaliyetlerine verdiği destekle önemli bir rol oynayan KOSGEB'e ve projemizin gerçekleşmesinde katkı sağlayan diğer tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadesini kullandı.

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