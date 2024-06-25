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        Çocukluk arkadaşı beyaz yakalı kadınlar, kültür eviyle yeni nesillere köy sevgisi aşılıyor

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Develi ilçesinde, farklı meslek gruplarından olan çocukluk arkadaşı "beyaz yakalı" kadınlar, açtıkları kültür evinde geçmişle bugün arasında köprü kurup çocuklara köy kültürünü öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:56
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        Çocukluk arkadaşı beyaz yakalı kadınlar, kültür eviyle yeni nesillere köy sevgisi aşılıyor
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        MURAT ASİL - Kayseri'nin Develi ilçesinde, farklı meslek gruplarından olan çocukluk arkadaşı "beyaz yakalı" kadınlar, açtıkları kültür evinde geçmişle bugün arasında köprü kurup çocuklara köy kültürünü öğretiyor.

        Kırsal Zile Mahallesi'nden zamanla farklı kentlere ve ülkelere göç eden kadınlar, çocukluklarının geçtiği ve bağlarını koparmadıkları köyün sosyal hayatına katkı sağlamak ve çocuklara köy hayatını cazip kılmak için harekete geçti.

        İlk aşamada köyde terk edilmiş bakımsız iki katlı eski belediye binasını satın almak için bir araya gelen 16 kadın, Avrasya Kayseri Develi Zile Kadınlar Derneğini kurdu.

        Dernek üzerinden Develi Belediyesinden binayı kiralayan kadınlar, imece usülüyle binayı ayağa kaldırmayı başardı.

        Kısa sürede kültür evini hazır hale getiren kadınlar, binanın bir bölümüne çocuklar için oyun alanı ve 1200 kitapla kütüphane kurdu.

        Kadınlar, kültür evinin bir kısmında kiliminden yazmaya, eski kapılardan ev eşyalarına kadar tarihi ve anı değeri olan malzemelerden oluşturdukları alanda, çocukların köy kültürünü yakından tanımasını ve geçmişlerine sahip çıkmasını amaçlıyor.

        Derneğin kurucu başkanı, emekli bankacı Filiz Çelik, AA muhabirine, Ankara'da doğup büyüdüğünü ancak çocukluğundan beri köyünden kopmadığını ve her yaz tatilini Zile'de geçirdiğini söyledi.

        Zile'yi çok sevdiğini ve çocuklarının da bölgeyi unutmaması için gayret gösterdiğini belirten Çelik, "Arkadaşlarımızla geliyoruz ama aynı döneme denk gelmiyoruz. Tanımadığımız, unuttuğumuz ve akrabamız olduğunu bilmediğimiz kişiler vardı. Çocuklarımız köye gelmek istemiyordu, bunun üzerine 3 arkadaş bu projeyi başlatmaya karar verdik." dedi.

        - "Kültür evinde eskiyi yaşatmak istiyoruz"

        Çelik, 2017'de ilk kez bir bayramda çok sayıda kişinin katılımıyla bir araya geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "O kadar güzel bir katılım oldu ki inanamadık. Çocuklara yönelik çok güzel etkinlikler yaptık. Hacivat-Karagöz etkinliği yaptık. Onlar çok mutlu ayrılıyorlardı ve onlara ufak ufak hediyeler vermeye karar verdik. Bir anı kalsın, her sene gelmek istesinler diye düşündük. Bu böyle devam ederken araya pandemi girdi. 2020 yılında Avrasya Kayseri Develi Zile Kadınlar Derneğini kurduk. Burayı kiraladık. Bütün camları İstanbul'dan bağış yoluyla getirildi. Hepimiz inşaatında çalıştık, perdelerini diktik. Kitap projesi başlattım ve şu anda 1200 kitabımız oldu. Çocuklar kitap okusun istedik. Kültür evinde eskiyi yaşatmak istiyoruz. Eskinden ne kullanılıyorsa burada biriktirmeye ve sergilemeye çalışıyoruz."

        Kırk yama seccade, eski koltuk örtüsü, bohça, eski evlerin kapısı ve eskiye ait her türlü eşyayı kültür evinde bir araya getirdiklerini ifade eden Çelik, "Burada çocuklar oynarken, biz kitap okuyoruz, el işi yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Burada 25 yıldır görmediğim arkadaşımı gördüm. Çocuklara da örnek olmamız gerekiyor. Çocuklara hem geçmişi anlatıyoruz hem de onların geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Amacımız köyümüzün değerlerini yaşatmak"

        Kurucu üyelerden İsviçre'de yaşayan arkeolog Bilgehan Hacıibrahimoğlu da Almanya'da doğup büyümesine rağmen her yaz Zile'ye anneannesinin yanına geldiğini ifade etti.

        Eğitim ve iş hayatının tamamının yurt dışında olmasına rağmen Zile'den hiç kopmadığını anlatan Hacıibrahimoğlu, "Tüm tatillerimizi burada geçirirdik. Köyümüzün çok fazla özelliği var. Bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Dernek vasıtasıyla köyümüze kültür evi kurduk. Amacımız köyümüzün değerlerini yaşatmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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