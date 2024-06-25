Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de ilçelere yatırımı sürdürecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de proje ve çalışmalarla kırsala hizmet götürmeye devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal mahalleleri ihya etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yeni 5 yılda ilçelere yapılacak bazı projeleri anlatan Büyükkılıç, Develi terminal projesiyle ilçenin yeni ve modern ilçe terminaline kavuşacağını, Develi otopark ve meydan düzenlemesi çalışmasıyla da ilçenin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Yahyalı'ya Millet Kıraathanesi yapılacağını aktaran Büyükkılıç, Talas ilçesinde ise Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerine yeni pazar yerleri inşa edileceğini kaydetti.