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        Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de ilçelere yatırımı sürdürecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de proje ve çalışmalarla kırsala hizmet götürmeye devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:16
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        Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de ilçelere yatırımı sürdürecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de proje ve çalışmalarla kırsala hizmet götürmeye devam edecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal mahalleleri ihya etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Yeni 5 yılda ilçelere yapılacak bazı projeleri anlatan Büyükkılıç, Develi terminal projesiyle ilçenin yeni ve modern ilçe terminaline kavuşacağını, Develi otopark ve meydan düzenlemesi çalışmasıyla da ilçenin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

        Yahyalı'ya Millet Kıraathanesi yapılacağını aktaran Büyükkılıç, Talas ilçesinde ise Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerine yeni pazar yerleri inşa edileceğini kaydetti.

        Büyükkılıç, tohum, arılı kovan dağıtımı, hayvancılık işletmelerine su, koyun dağıtımı gibi desteklerinin süreceğini belirtti.

        Sarıoğlan ve Pınarbaşı'ya ilçe kütüphanesi yapılacağını, Develi'deki askerlik şubesinin müze ve kütüphaneye çevrileceğini aktaran Büyükkılıç, "İlçelerimize sıcak asfalt, sathi kaplama yol yapım, sanat yapıları, kırsal mahallelerimize köprü ve baks yapım ile ilçe belediyelerimize kırsal mahallelerde kullanmak üzere kilitli parke desteğimiz devam edecek. Ayrıca ilçe tesis bakım onarım desteğimiz ile ilçe spor sahaları yapım çalışmalarımız da sürecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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