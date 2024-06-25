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        Kayseri pastırmasının lezzeti tarihi belgelerle ortaya konuldu

        Kayseri pastırmasının lezzeti ve tarihiyle ilgili Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhittin Eliaçık tarafından "Kayseri Pastırmasının Özgünlük ve Üstünlüğüne Daire Arşiv Belgeleri" başlıklı makale yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:16
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        Kayseri pastırmasının lezzeti tarihi belgelerle ortaya konuldu
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        Kayseri pastırmasının lezzeti ve tarihiyle ilgili Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhittin Eliaçık tarafından "Kayseri Pastırmasının Özgünlük ve Üstünlüğüne Daire Arşiv Belgeleri" başlıklı makale yayımlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin kültür sanat yayınlarından Şehir Dergisi'nin 53'üncü sayısında Prof. Dr. Eliaçık tarafından kaleme alınan makalede, Kayseri pastırmasının özgünlüğüne dair arşiv belgeleri ortaya konuldu.

        Makalesinde, kendisine mahsus ürünlerle adı öne çıkan illerden birinin Kayseri olduğuna dikkati çeken Eliaçık, belgelerde ve eserlerde kentle anılan ürünlerin başında pastırma, sucuk, deri, mantı ve baklavanın geldiğini aktardı.

        Birinci sınıf Kayseri pastırmasının kalitesine işaret etmek üzere sayısal ve sözel verileri içeren belgeler sunan Eliaçık, Kayseri pastırmasının benzerleri arasındaki durumunu da ortaya koydu.

        Eliaçık, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kayseri'ye sığır vebasıyla mücadele için gönderilen 12'nci Tümen Hayvan Hastahanesi Mütahassısı Alaaddin adlı bir veteriner hekim tarafından yazılan ve daha sonra sadeleştirilen "Kayseri Pastırmalarının Suret-i İmali ve Ale'l-umum Pastırma ve Sucukların Muayenesi" adlı eserde Kayseri pastırması hakkında yer alan ifadeleri şu şekilde aktardı:

        "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde pastırma ve sucuk tüketimi hakkında düzenli istatistiklere sahip olmadığımızdan tayin ve takdir etmek bizce mümkün olamamıştır. Fakat en nefis pastırma ve sucuğun Kayseri'de üretildiği bilinmektedir. Vilayetin her tarafına, Mısır'a, Balkan hükümetlerine ihracat yapan bu memlekette yıllık üretilen pastırma ve sucuk miktarı hakkında yine düzenli bir istatistik yoktur. Yalnız etmiş olduğumuz özel araştırmalara bakarak ortalama olarak 25 bin sığır ve 40 bin koyun ve keçi kesildiği anlaşılmıştır."

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