Ay-yıldızlı ekibin Çekya maçı Talas'ta dev ekranda izlenecek

Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son grup maçında karşılaşacağı Çekya müsabakasını dev ekranda izlettirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan vatandaşlara yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de Çekya maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Topladığı 3 puanla gurubunda ikinci sırada bulunan ve gruptan çıkma şansını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı önemli maç, 26 Haziran Çarşamba günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda dev ekranda sporseverlerle buluşacak.