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        Ay-yıldızlı ekibin Çekya maçı Talas'ta dev ekranda izlenecek

        Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son grup maçında karşılaşacağı Çekya müsabakasını dev ekranda izlettirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:33
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        Ay-yıldızlı ekibin Çekya maçı Talas'ta dev ekranda izlenecek
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        Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son grup maçında karşılaşacağı Çekya müsabakasını dev ekranda izlettirecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan vatandaşlara yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de Çekya maçı için hazırlıklarını tamamladı.

        Topladığı 3 puanla gurubunda ikinci sırada bulunan ve gruptan çıkma şansını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı önemli maç, 26 Haziran Çarşamba günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

        Saat 22.00'de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine ilgi göstermesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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