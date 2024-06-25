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        Kocasinan Belediyesi, sosyal alanların sayısını artırıyor

        Kocasinan Belediyesi, vatandaşların vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını arttırarak ilçeye yeni parklar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:46
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        Kocasinan Belediyesi, sosyal alanların sayısını artırıyor
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        Kocasinan Belediyesi, vatandaşların vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını arttırarak ilçeye yeni parklar yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, amaçlarının yeni yapılan parklarda vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

        Sahada çalışmaların devam ettiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan'ın her bir bölgesinde gerek parkların yapılmasıyla çevrenin güzelleştirilmesi gerekse mevcut parkları yenileyerek, farklı fonksiyonlar ve güzellikler kazandırıyoruz. Planladığımız çalışmalarla yaz mevsiminde verimli bir sezon geçireceğiz. Özellikle mahallelerimize çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri renkli alanlar yapıyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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