Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulamasını tanıttı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, haftanın belirli günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini yüz yüze dinlemek amacıyla düzenlenecek "mobil başkan" uygulamasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulamasını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, haftanın belirli günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini yüz yüze dinlemek amacıyla düzenlenecek "mobil başkan" uygulamasını tanıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, uygulamayla vatandaşların taleplerini dinlemek için ilçede bulunan mahallere gideceklerini ifade etti.

        Vatandaşların taleplerini yakından dinleyeceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Aslında iletişim merkezimiz ve WhatsApp ihbar hattımız vasıtasıyla vatandaşlarımız taleplerini belediyemize en hızlı şekilde iletiyorlar. Bunu daha da hızlandıracağız. Vatandaşımızla zaten iç içeyiz ama daha da yakın olmak için mahallelerimizde inşallah yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk uygulamamız perşembe günü Anafartalar Mahallesi Belsin Kürsü Durağı Latif Başkal Camisi önünde saat 17.00'de gerçekleşecek. İnşallah bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu özel bireylere hizmet veriyor
        Kayseri'de Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu özel bireylere hizmet veriyor
        Kocasinan Belediyesi, sosyal alanların sayısını artırıyor
        Kocasinan Belediyesi, sosyal alanların sayısını artırıyor
        Ay-yıldızlı ekibin Çekya maçı Talas'ta dev ekranda izlenecek
        Ay-yıldızlı ekibin Çekya maçı Talas'ta dev ekranda izlenecek
        Kayseri pastırmasının lezzeti tarihi belgelerle ortaya konuldu
        Kayseri pastırmasının lezzeti tarihi belgelerle ortaya konuldu
        Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de ilçelere yatırımı sürdürecek
        Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de ilçelere yatırımı sürdürecek
        BİLSEM öğretmenlerine yönelik geliştirilen TÜBİTAK projesinin açılış toplan...
        BİLSEM öğretmenlerine yönelik geliştirilen TÜBİTAK projesinin açılış toplan...