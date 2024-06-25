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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:55
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.K'yi (52) düzenledikleri operasyonla yakalandı.

        Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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