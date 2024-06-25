Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.K'yi (52) düzenledikleri operasyonla yakalandı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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