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        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTAK'tan destek

        Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulama desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:49
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        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulama desteği almaya hak kazandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, üstün yetenekli çocukların daha iyi tanınması, sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilmeleri için hazırlandı.

        Proje kapsamında eğitimler, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen drama etkinliğiyle başladı.

        Kayseri Bilim Merkezi ve Çetin Şen Bilim Merkezi ziyaretleri de gerçekleştirilerek öğretmenlere okul dışı eğitim imkanlarının çocuklar üzerindeki pozitif katkıları anlatılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, üstün yetenekli çocukların topluma katkılarının yadsınamayacağını belirtti.

        Üstün yetenekli çocukların tespit edilmesinin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak üstün yetenekli çocuklarımızın gerçekleştirdiği birçok çalışmaya destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 3 yıldır sürdürdüğümüz TEKNOFEST desteklerimizle üretilen her bir değeri daha fazla geliştirmeleri için çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. İlçemizin farklı yerlerine inşa ettiğimiz Teknoloji Atölyeleri ve Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ile daha nezih ve teknolojik imkanlarla okul dışı eğitim ortamları sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte yine bu çocuklarımızın eğitim göreceği ve destek alacağı Dahiler Koleji ve Çocuk Üniversitesi projelerimizi hayata geçireceğiz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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