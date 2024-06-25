Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTAK'tan destek

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulama desteği almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, üstün yetenekli çocukların daha iyi tanınması, sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilmeleri için hazırlandı.

Proje kapsamında eğitimler, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen drama etkinliğiyle başladı.