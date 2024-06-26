Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 525 bin lira değerinde senet, 4 imzalattırılmış boş senet, ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği, 823 fişek, 2 bıçak ve jop ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiperi, nitelikli yağma, tehdit, bedelsiz senet kullanma, suç delilerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarının işlendiği gerekçesiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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