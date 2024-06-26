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        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yamaç paraşütü denemeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:54
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        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yamaç paraşütü denemeleri başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye uzman pilotlarla gelen Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Sivri Dağı'nda rüzgar incelemesi yaparak uzman pilotlar deneme atlayışı gerçekleştirdi.

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin farklı medeniyetlerin yaşadığı kadim bir bölge olduğunu, bölgenin farklılığını ortaya çıkarmak, yerli ve yabancı turistlere anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Tarihi anlamda zengin bir yapıya sahip olduklarını vurgulalyan İlmek, şunları kaydetti:

        "Şimdi de yüksek tepelerle çevrili ilçemizde Valimiz Gökmen Çiçek ve KAYTİD Başkanımız Serdar Sarıçam'ın desteği ile ilçemize yamaç paraşütünü kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili Sarıçam ve uzman pilot ekibi incelemelerini yapmaya başladı. Umarım İncesu da gökyüzüne bakarken yamaç paraşütlerini göreceğiz. Birçok noktada rüzgar ve alan denemesi yapılacak. Bunun yanında ATV ve at turları içinde çalışmalar başladı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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