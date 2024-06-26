Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Üç üniversite mezunu görme engelli, matematik bölümünde yüksek lisans yapıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de oturan 45 yaşındaki Emek Çağatay Aksöz, 20 yıl önce Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra görme yetisini kaybetmesine rağmen 2 üniversite daha bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç üniversite mezunu görme engelli, matematik bölümünde yüksek lisans yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de oturan 45 yaşındaki Emek Çağatay Aksöz, 20 yıl önce Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra görme yetisini kaybetmesine rağmen 2 üniversite daha bitirdi.

        Halk arasında "tavuk karası" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığına yakalanan Aksöz, liseyi bitirdikten sonra görme yetisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

        Lisenin ardından 1997'de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanan Aksöz, görme yetisini kaybetmeden 2004'te fakülteyi bitirdi.

        İlk üniversitesini bitirmenin sevincini yaşarken hastalığından dolayı 25 yaşında gözleri tamamen kapanan Aksöz, 2012 yılında yeniden eğitim hayatına başladı.

        Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra 2020'de ERÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü kazanan Aksöz, buradan da başarıyla mezun oldu. Aksöz, halen Kırıkkale Üniversitesi Matematik Bölümü'nde yüksek lisansını sürdürüyor.

        Görme engelli Emek Çağatay Aksöz, AA muhabirine, görme yetisini kaybettiği 25 yaşından sonra hayatın kendisi için yeniden başladığını anlatarak, "Çünkü 25 yaşına kadar hep tipik gelişime sahip bireyler gibi eğitim aldım. Herhangi bir özel eğitim, ders almadım, kaynaşma öğrencisi olmadım. 25 yaşından sonra görme engelli olarak hayata bağlanmaya çalıştım." dedi.

        Kalıtsal bir rahatsızlığa sahip olduğunu vurgulayan Aksöz, hastalık nedeniyle birçok kişinin gözlerinin farklı zamanlarda kapandığını dile getirdi.

        Hayatını eğitim üzerine yoğunlaştırdığını belirten Aksöz, "Eğitim içerisinde olmayı çok seviyorum. Dünyada birçok kötülük ve yanlışlıklar oluyor. Bunun tek ilacının eğitimden geçtiğine inanarak gelişime öncelik verip, etrafımdaki insanlara da bir şeyler bırakarak yaşama devam etmeyi istiyorum. O yüzden de eğitime ilgi duydum." ifadelerini kullandı.

        Fizik, sosyoloji ve ardından psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerini bitirdiğini aktaran Aksöz, şunları kaydetti:

        "Okurken genel itibarıyla görenlerle beraberdim ve o dönemde belli bir oranda görmem olduğu için genel olarak döküman erişilebilirliği anlamında çok problem yaşamadım ama görsellikte çok problem yaşadım. Yani normal bir arkadaşım bir kitabı bir ayda bitiriyorsa ben 3-5 ayda bitiriyordum. Öğrenme sürecim biraz daha zor oluyordu ama gözlerimi kaybettikten sonra en çok yaşadığım sıkıntılardan birisi kaynak erişilebilirliği."

        Aksöz, son üniversitesinde okurken kuşak farklılığı edişesi yaşadığı arkadaşlarıyla daha sonra kaynaşarak güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

        Okul arkadaşlarından yaş itibarıyla daha tecrübeli olduğunu belirten Aksöz, kendisine sınıfta "hoca" dediklerini, bazı öğretim görevlileriyle de aynı yaşta bulunduklarını, bunun da farklı bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesini hayata geçi...
        Büyükşehir Belediyesi Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesini hayata geçi...
        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTA...
        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTA...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı