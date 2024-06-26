Üç üniversite mezunu görme engelli, matematik bölümünde yüksek lisans yapıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de oturan 45 yaşındaki Emek Çağatay Aksöz, 20 yıl önce Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra görme yetisini kaybetmesine rağmen 2 üniversite daha bitirdi.

Halk arasında "tavuk karası" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığına yakalanan Aksöz, liseyi bitirdikten sonra görme yetisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Lisenin ardından 1997'de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanan Aksöz, görme yetisini kaybetmeden 2004'te fakülteyi bitirdi.

Görme engelli Emek Çağatay Aksöz, AA muhabirine, görme yetisini kaybettiği 25 yaşından sonra hayatın kendisi için yeniden başladığını anlatarak, "Çünkü 25 yaşına kadar hep tipik gelişime sahip bireyler gibi eğitim aldım. Herhangi bir özel eğitim, ders almadım, kaynaşma öğrencisi olmadım. 25 yaşından sonra görme engelli olarak hayata bağlanmaya çalıştım." dedi.

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra 2020'de ERÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü kazanan Aksöz, buradan da başarıyla mezun oldu. Aksöz, halen Kırıkkale Üniversitesi Matematik Bölümü'nde yüksek lisansını sürdürüyor.

Kalıtsal bir rahatsızlığa sahip olduğunu vurgulayan Aksöz, hastalık nedeniyle birçok kişinin gözlerinin farklı zamanlarda kapandığını dile getirdi.

Hayatını eğitim üzerine yoğunlaştırdığını belirten Aksöz, "Eğitim içerisinde olmayı çok seviyorum. Dünyada birçok kötülük ve yanlışlıklar oluyor. Bunun tek ilacının eğitimden geçtiğine inanarak gelişime öncelik verip, etrafımdaki insanlara da bir şeyler bırakarak yaşama devam etmeyi istiyorum. O yüzden de eğitime ilgi duydum." ifadelerini kullandı.

Fizik, sosyoloji ve ardından psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerini bitirdiğini aktaran Aksöz, şunları kaydetti: