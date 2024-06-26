ERÜ Eczacılık Fakültesinden 97 öğrenci mezun oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesinden mezun olan 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün tüm insanlığa bilimsel katkılar sunan bir üniversite olduğunu belirtti.

Öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini anlatan Altun, "Hiçbir zaman eğitim ve öğretimden uzak kalmamalısınız. Kendinizi yenileme, Ar-Ge ve inovasyon anlamında güncel bilgiler içerisinde tutmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.