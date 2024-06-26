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        ERÜ Eczacılık Fakültesinden 97 öğrenci mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesinden mezun olan 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:39
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        ERÜ Eczacılık Fakültesinden 97 öğrenci mezun oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesinden mezun olan 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün tüm insanlığa bilimsel katkılar sunan bir üniversite olduğunu belirtti.

        Öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini anlatan Altun, "Hiçbir zaman eğitim ve öğretimden uzak kalmamalısınız. Kendinizi yenileme, Ar-Ge ve inovasyon anlamında güncel bilgiler içerisinde tutmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü de fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından mezun olan 97 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

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