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        Büyükşehir Belediyesi, Develi'de yol yapım ve onarım çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesi Kale Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon lira maliyetle 900 ton asfalt kullanarak yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:46
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        Büyükşehir Belediyesi, Develi'de yol yapım ve onarım çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesi Kale Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon lira maliyetle 900 ton asfalt kullanarak yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında kırsal bölgelerde yer alan Develi ilçesi Kale Mahallesi'nde çalışma yaptı.

        Bozulan, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk oluşturabilecek yollarda gerekli altyapı çalışmalarını yapan ekipler, yol platformunu güçlendirirken, çalışmalar kapsamında da 1 lilyon 736 bin 532 lira maliyetle 900 ton bitümlü sıcak karışım asfalt malzemesi kullandı.

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