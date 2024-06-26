Görme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Kayseri'de Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kamp çalışmaları yapan Görme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu As Başkanı Orhan Tanrıkulu, Başantrenör Niyazi Metin ile oyuncuları ağırlayan Özdoğan, ay yıldızlı bayrağın dalgalanmasının heyecan ve gurur yaşattığını ifade etti.

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İnanınca ve uğraşınca başarının nasıl geldiğini hep birlikte gösteriyorsunuz. Gerçekten ülkemizi layıkıyla temsil etmenizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olmaya çalıştık, gücümüz yettiğince ve elimizden geldiğince destek verdik. Milli takımlarımız hangi seviyede ve ölçekte olursa olsun bizim göz bebeğimizdir. Bu noktada emek verdiğiniz ve bizleri temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum."