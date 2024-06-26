Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan göre, 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlik, ilk olarak Kuruköprü Mahallesi'nde yapıldı.

        Uygulama kapsamında, geleneksel sokak oyunları, müzik drama yarışmaları, kukla gösterileri ve boyama etkinlikleri de çocuklarla buluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Görme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti
        Görme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti
        Kayseri'de 16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davasında 4 sanığa 79'ar yıl 6'şar ay...
        Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davasında 4 sanığa 79'ar yıl 6'şar ay...
        Büyükşehir Belediyesi, Develi'de yol yapım ve onarım çalışması yaptı
        Büyükşehir Belediyesi, Develi'de yol yapım ve onarım çalışması yaptı
        O şarkı yüzünden vurmuşlar
        O şarkı yüzünden vurmuşlar
        ERÜ Eczacılık Fakültesinden 97 öğrenci mezun oldu
        ERÜ Eczacılık Fakültesinden 97 öğrenci mezun oldu