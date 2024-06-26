Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda

Uygulama kapsamında, geleneksel sokak oyunları, müzik drama yarışmaları, kukla gösterileri ve boyama etkinlikleri de çocuklarla buluşuyor.

Belediyeden yapılan göre, 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlik, ilk olarak Kuruköprü Mahallesi'nde yapıldı.

Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

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