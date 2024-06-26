Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Gürpınar Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara güvenli ulaşım sağlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Palancıoğlu, 5 yılda 600 kilometre yol yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Melikgazi'mizin ihtiyaç duyulan tüm mahallerinde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize rahat bir ulaşım imkanı sağlamak için belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İhtiyaç dahilinde tüm mahallelerimizi yeni yollarla kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirmekteyiz. İnşallah ilçemizin ihtiyaç duyulan mahallerinde asfaltlama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek."