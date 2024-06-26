Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaretinde, kenti ilgilendiren projelerle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra kentteki kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmalarla ilgili Bakan Ersoy ile görüşen Büyükkılıç, detseklerinden ötürü teşekkür etti.