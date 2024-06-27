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        Kayseri'de Çekya-Türkiye maçı, kurulan dev ekrandan izlendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:50
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        Kayseri'de Çekya-Türkiye maçı, kurulan dev ekrandan izlendi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.

        Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.

        Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.

        Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ile çeşitli ikramlar yapıldı.

        Vatandaşlar, karşılaşmanın 2-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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