Kayseri'de Çekya-Türkiye maçı, kurulan dev ekrandan izlendi

Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ile çeşitli ikramlar yapıldı.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.

Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.

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