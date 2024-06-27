Kayseri'de hayvanat bahçesinin sakinleri kavurucu sıcaklarda meyve kokteyli ile serinliyor

Kayseri'deki hayvanat bahçesinde kavurucu sıcaklardan bunalan hayvanlar, özel hazırlanan buzlu meyve kokteyli ile serinliyor.

Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde 153 türden 1600'e yakın hayvan barınıyor.

Yaşam alanlarında havuzları ve su fıskiyeleri bulunan hayvanlara sıcak havalarda serinlemeleri için özel olarak hazırlanan yiyecekler de veriliyor.

Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.