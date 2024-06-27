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        ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan 432 öğrenci mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:43
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        ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan 432 öğrenci mezun oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, amaçlarının ülkesini seven gençler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

        Mezun öğrencilerin ailelerini kutlayan Altun, şunları kaydetti:

        "Mezuniyet o belge ile kazanılan bir yetkidir. Ancak mesleğinizdeki başarınız bundan sonraki çalışmalarınıza ve kendinizi geliştirme gayretinize araştırmalarınıza bağlı olarak daha da yükselecektir. Sizlerden isteğimiz öncelikle vatanını ve ülkesini seven, hizmet eden bireyler ile meslek erbapları olarak hayatta yer almanız."

        Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ise mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından mezun 432 öğrenciye diplomaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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