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        Üniversite atıl durumdaki kreşi çamaşırhaneye dönüştürerek tasarruf sağlıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Atıl durumdaki kreşi çamaşırhaneye çeviren Erciyes Üniversitesi (ERÜ), bünyesinde bulunan hastanenin tonlarca çamaşırını yıkayarak tasarruf elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:08
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        Üniversite atıl durumdaki kreşi çamaşırhaneye dönüştürerek tasarruf sağlıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Atıl durumdaki kreşi çamaşırhaneye çeviren Erciyes Üniversitesi (ERÜ), bünyesinde bulunan hastanenin tonlarca çamaşırını yıkayarak tasarruf elde etti.

        Üniversitenin kreşi olarak kullanılan bina, yeni kreş açılınca atıl kaldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, buraya daha önce ihale yöntemiyle yıkanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çamaşırlarının yıkanabilmesi için proje hazırlattı.

        Makineler ve deterjanlarla yaklaşık 25 milyon lira yatırım yapılan proje ile yıkama, kurutma, ütüleme gibi özelliklere sahip makinelerin alındığı çamaşırhanede 20 kişi çalışıyor.

        Rektör Prof. Dr. Altun, AA muhabirine, üniversite kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla çamaşırhane fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Eski kreşi son model makinelerle çamaşırhaneye dönüştürdüklerini ve 4 ay önce hizmete açtıklarını belirten Altun, "Bu makinelerin günlük yıkama kapasitesi 3,5 ton. Yıllık 1300 tona yakın yıkama kapasitesine sahip. Burada elektriğiyle, suyuyla ciddi tasarruf yapmış oluyoruz. Üniversitemizin ihtiyacı olan çamaşırların tamamının yıkanmasını ve temiz bir şekilde kullanıma hazır hale gelmesini sağlamış oluyoruz." dedi.

        - "2 yılı bulmayan amorti süresi söz konusu"

        Özel bir şirketle daha önce yıkama anlaşması yapıldığına ve bunun maliyetli olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

        "Yıllık anlaşma bedelleri üzerinden ihaleyle yapılan süreç vardı, 2024 için öngörülen 20 milyonun üzerinde rakamlardı. Bu rakam üzerinden değerlendirdiğinizde 8 milyona varan tasarruf söz konusu. Makineler arızaya geçme durumunda kendisi doğrudan servis merkezine mesaj gönderiyor. Arıza detayına kadar rapor gönderiyor. Bu rapor doğrultusunda da hızlı şekilde firma gerekli müdahalesini gerçekleştirmiş oluyor. Bunların 2 yılı bulmayan bir amorti süreleri söz konusu. Öyle olunca bunların doğru projeler olduğunu ve kurumumuza önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Üniversitemizin kaynakları bizim için çok değerli. Devletimizin kaynakları bizim için çok kıymetli. Bunları çok makul bir şekilde kullanabilme amacıyla hareket ediyoruz. Umarım bunlarda da muvaffak oluruz."

        Ameliyathane ve normal serviste kullanılan çamaşırların ayrıldığını ve ayrı ayrı yıkandığını anlatan Altun, kimyasal yıkama ürünlerinin farklılık gösterdiğini dile getirdi.

        Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde lekelerin kimyasal analizinin yapıldığına da değinen Altun, bu sayede çamaşırların hiçbirinde lekelerin kalmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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