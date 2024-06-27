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        Kocasinan Belediyesi çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz gıda paketi dağıtıyor

        Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 233 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:39
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        Kocasinan Belediyesi çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz gıda paketi dağıtıyor
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        Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 233 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları hizmetin Türkiye'de birçok belediyeye örnek olduğunu ifade etti.

        Glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere 7 yıldır destek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti olanların ömür boyu diyet yapması gerektiğine dikkati çekti.

        Belediye olarak Kayseri'nin yöresel mutfağının lezzetlerini de glütensiz olarak belediyenin tesisinde sunduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

        Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde, kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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