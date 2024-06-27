Esnaf odaları temsilcileri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Esnaf odaları temsilcileri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti.

Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşla esnafın rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.