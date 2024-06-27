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        Esnaf odaları temsilcileri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

        Esnaf odaları temsilcileri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:43
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        Esnaf odaları temsilcileri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti
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        Esnaf odaları temsilcileri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti.

        Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşla esnafın rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Esnafların hayatın her alanında önemli olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaş ve esnafımızın rahatı ve huzuru için daha iyi noktalara ulaşabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KESOB Başkanımız ve yönetimi ile diğer tüm kuruluşlarla olduğu gibi iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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