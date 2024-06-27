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        Başkan Büyükkılıç, sanatseverleri Sanatçılar Sokağı'na davet etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanatseverleri tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'na davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:46
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        Başkan Büyükkılıç, sanatseverleri Sanatçılar Sokağı'na davet etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanatseverleri tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'na davet etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, birçok el sanatı ve sanatçısının yer aldığı Sanatçılar Sokağı'nın açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.

        Kayseri’nin kültürel ve sanatsal açıdan zengin olması için çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kültür, medeniyet, sanat ve tarih yatağı olan şehrimizde Sanatçılar Sokağı'na sanatseverler başta olmak üzere herkesi bekleriz. Deri ürünlerden ebru sanatına, ressamlıktan iğne oyasına, seramik yapımı, tahta üzerine yakma ve birçok ürün sanatseverlerimizle burada buluşuyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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