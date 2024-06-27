Başkan Büyükkılıç, sanatseverleri Sanatçılar Sokağı'na davet etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanatseverleri tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'na davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanatseverleri tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'na davet etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, birçok el sanatı ve sanatçısının yer aldığı Sanatçılar Sokağı'nın açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.
Kayseri’nin kültürel ve sanatsal açıdan zengin olması için çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Kültür, medeniyet, sanat ve tarih yatağı olan şehrimizde Sanatçılar Sokağı'na sanatseverler başta olmak üzere herkesi bekleriz. Deri ürünlerden ebru sanatına, ressamlıktan iğne oyasına, seramik yapımı, tahta üzerine yakma ve birçok ürün sanatseverlerimizle burada buluşuyor."
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