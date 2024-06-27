Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atarak ayçiçeği tarlasına giren sürücü yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atarak ayçiçeği tarlasına giren sürücü yaralandı.
N.O. idaresindeki 38 ADD 737 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil yolun kenarındaki ayçiçeği tarlasına girerek durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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