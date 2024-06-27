Kayseri'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.G'nin (34) kullandığı 42 ATC 120 plakalı otomobil, OSB 34. Cadde'deki kavşakta, Ş.K. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 3 çocuk Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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