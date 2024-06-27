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        Kayseri'de 3 araç çöken bahçe duvarının altında kaldı

        Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:33
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        Kayseri'de 3 araç çöken bahçe duvarının altında kaldı
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        Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

        Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü.

        Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Can kaybının yaşanmadığı olayda bahçedeki ağaçlar da devrildi.

        Polis otoparkın etrafında güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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