Kayseri'de 3 araç çöken bahçe duvarının altında kaldı
Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.
Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.
Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü.
Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda bahçedeki ağaçlar da devrildi.
Polis otoparkın etrafında güvenlik önlemi aldı.
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