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        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:20
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        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci mezun oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

        Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Altun, “Kendi uydumuzu üretmemiz, kendi astronotlarımızın araştırma amaçlı uzayda yer almaları bizleri memnun etmektedir. Genç mezunlarımız aldığınız bilgi birikim ve donanımları hayat boyu öğrenme ile desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

        Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ise mezun öğrencilerin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacak bireyler olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından mezun olan 400 öğrenciye diplomaları verildi.

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