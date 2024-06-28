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        Melikgazi Belediyesinde "mobil başkan" uygulaması başladı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:04
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        Melikgazi Belediyesinde "mobil başkan" uygulaması başladı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulamasının ilk durağı olan Anafartalar Mahallesi'ni ziyaret etti.

        "Mobil başkan" aracını kendisi kullanarak vatandaşların yanına giden Palancıoğlu, uygulamanın vatandaşlarca büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti.

        Latif Başkal Camisi önünde "mobil başkan"ın ilk uygulamasını başlattıklarını aktaran Palancıoğlu, "İlk mobil başkan uygulamamız oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Muhtarımız, kadın, erkek, çocuk, tüm vatandaşlarımız buradaydı. Buradaki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledik, not aldık, yapabileceklerimizi söyledik. İnşallah en kısa zamanda onlar da hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

        Palancıoğlu, şöyle devam etti:

        "Mobil başkan uygulamasıyla amacımız vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları ve taleplerini iletmeleri için en yakın noktada bulunmak. Bunun için vatandaşlarımıza toplantı alanını ve zamanını önceden kısa mesaj ve sosyal medya yoluyla iletiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra mahallelerimizi bizzat teknik ekibimle gezip, daha önceden de ilan edip vatandaşlarımızın kendi mahallesinde bu toplantılara katılması ve taleplerini bize aktarmasını sağlayacağız. Mobil başkanın ilk uygulaması hayırlı olsun. Haftada birkaç mahallemizde bu uygulamayı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla çayımızı içip samimi bir ortamda görüşerek inşallah taleplerini hayata geçireceğiz."

        Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledikten sonra Anafartalar Mahallesi’nde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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