Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahası'nda düzenlenen 11-12 Yaş Klasik Yay Kategorisi'nde açık alan il birinciliği için mücadele eden Eslem Başaran, yarışmada il üçüncüsü oldu.

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