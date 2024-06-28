Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti
Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Kayseri okçuluk yarışmasında başarı gösteren sporcuyu kabul etti.
Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Kayseri okçuluk yarışmasında başarı gösteren sporcuyu kabul etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahası'nda düzenlenen 11-12 Yaş Klasik Yay Kategorisi'nde açık alan il birinciliği için mücadele eden Eslem Başaran, yarışmada il üçüncüsü oldu.
Başaran ve yarışmaya katılan sporcuları makamında ağırlayan Uçar, sporculara başarı temennisinde bulundu.
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