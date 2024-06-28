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        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti

        Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Kayseri okçuluk yarışmasında başarı gösteren sporcuyu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:14
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        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti
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        Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Kayseri okçuluk yarışmasında başarı gösteren sporcuyu kabul etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahası'nda düzenlenen 11-12 Yaş Klasik Yay Kategorisi'nde açık alan il birinciliği için mücadele eden Eslem Başaran, yarışmada il üçüncüsü oldu.

        Başaran ve yarışmaya katılan sporcuları makamında ağırlayan Uçar, sporculara başarı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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