Milli Mücadele Müzesi dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca çıkan gazeteler bir yazılım sayesinde günümüz alfabesiyle okunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince restore edilen ve müze haline getirilen okulun tarihi binası, özel yazılımlı dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor.

Milli Mücadelede Basın bölümünde 1920-1921 yılları arasında baskısını Kayseri'de yapmak zorunda kalan Sebilürreşad ve Sakarya Savaşı'nda kente nakledilen Anadolu'da Yenigün gazeteleri Osmanlıca sergileniyor.