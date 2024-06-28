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        Bilişim Akademisi Projesi'nin çalışmaları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulacak Bilişim Akademisi'nde müracaatlar 15 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:46
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        Bilişim Akademisi Projesi'nin çalışmaları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulacak Bilişim Akademisi'nde müracaatlar 15 Temmuz'da başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek gençleri yetiştirmek amacıyla Bilişim Akademisi kurulacak.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri'deki öğrencilerden başarılı olanların sınavla seçileceğini ve bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacağını ifade etti.

        Müracaatların 15 Temmuz'da çevrimiçi olarak alınmaya başlanacağını anlatan Elcuman, proje kapsamında akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik olmak üzere 18 ay eğitim verileceğini kaydetti.

        Elcuman, eğitimin sonunda öğrencilerin, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerinin yanı sıra yapay zeka, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda da uzmanlaşacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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