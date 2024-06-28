Bilişim Akademisi Projesi'nin çalışmaları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulacak Bilişim Akademisi'nde müracaatlar 15 Temmuz'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek gençleri yetiştirmek amacıyla Bilişim Akademisi kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri'deki öğrencilerden başarılı olanların sınavla seçileceğini ve bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacağını ifade etti.

Müracaatların 15 Temmuz'da çevrimiçi olarak alınmaya başlanacağını anlatan Elcuman, proje kapsamında akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik olmak üzere 18 ay eğitim verileceğini kaydetti.