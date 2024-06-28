Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de mayıs ayında 351 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatta 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 7,31, bir önceki aya göre ise yüzde 25,65 oranında artış yaşandığını bildirdi.

Kayseri'nin ithalatının 178 milyon 638 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Yalçın, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,92'lik bir artış olduğunu belirtti.

İhracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Dünya genelinde yaşanan daralma ve pazar kayıpları ihracatçılarımız üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Yıl sonunda 260 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilerimizin desteklere olan ihtiyacı elzem hale gelmektedir. Enflasyon baskısının bertaraf edilmeye çalışıldığı bu dönemde atılan adımları olumlu bulmakla birlikte döviz kurlarındaki değişimlerin yetersizliğinin giderilmesi, üreten ve ihraç eden sanayicilerimize kredi desteklerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz."