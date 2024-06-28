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        Başkan Özdoğan, Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin doğal güzelliklere sahip Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:59
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        Başkan Özdoğan, Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin doğal güzelliklere sahip Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beraberindeki yetkililerle Çağlayan bölgesine giden Özdoğan, Erciyes Dağı'nın zirvesinden gelen suların aktığı bu bölgenin doğal güzellikleri, bitki ve ağaç çeşitliliği ile bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

        Bölgeyi değerlendirmek için bir proje hazırlayacaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Bölgenin doğal ve özgün çekiciliğini korumak ve geliştirmek için titizlikle çalışıyoruz. Burasının vatandaşlarımızın sessizlik içinde huzur bulabileceği, aileler ve doğaseverler için ideal mekanlar haline gelmesini amaçlıyoruz. Bölgede doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, çevresindeki doğal güzellikleri keşfederken sağlıklı bir aktivite imkanı da bulacaklar."

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