Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan kitap kulübünde 14 kitabın tahlili yapıldı
Kayseri Şehir Hastanesi personelince kurulan kitap kulübünün üyeleri, 1 yılda 14 kitabın tahlilini yaptı.
Kayseri Şehir Hastanesi personelince kurulan kitap kulübünün üyeleri, 1 yılda 14 kitabın tahlilini yaptı.
Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 1 yıl önce okuma alışkanlığını artırmak amacıyla personel tarafından kitap kulübü kuruldu.
"Okumak sonsuzluğa kanat açmaktır" sloganıyla açılan kulüpte, ayda iki kez öğle aralarında bir araya gelen personel, okudukları kitapların üzerine konuşup değerlendirmelerde bulunuyor.
27 personelin katılımıyla bir yılda 14 kitabın tahlili yapıldı.
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