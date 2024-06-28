Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ İletişim Fakültesi'nden 429 öğrenci mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde 3 bölümden mezun olan 429 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ İletişim Fakültesi'nden 429 öğrenci mezun oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde 3 bölümden mezun olan 429 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım ile radyo televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olan öğrenciler için Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

        İletişim Başkanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, kamu ve özel kuruluşlar gibi geniş bir istihdam alanı oluştuğuna değinen Aydın, mezunların sektörde iyi ve saygın bir konum edineceklerine inandığını ifade etti.

        Aydın, mezun öğrencilerin fakültenin yüksek lisans programlarından da faydalanması gerektiğini dikkati çekti.

        Tören, mezun öğrencilere diploma takdimi ve kep atımının ardından sona erdi.

        Törene, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan kitap kulübünde 14 kitabın tahlili yapıl...
        Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan kitap kulübünde 14 kitabın tahlili yapıl...
        Başkan Özdoğan, Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Başkan Özdoğan, Çağlayan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamların...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamların...
        Bilişim Akademisi Projesi'nin çalışmaları başladı
        Bilişim Akademisi Projesi'nin çalışmaları başladı
        Milli Mücadele Müzesi dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor
        Milli Mücadele Müzesi dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor
        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti
        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, başarılı sporcuyu kabul etti