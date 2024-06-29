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        Kayseri'de devrilen otomobildeki tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:02
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        Kayseri'de devrilen otomobildeki tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı 06 BJ 096 plakalı otomobil Kayseri-Niğde kara yolu Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü Şimşek yaşamını yitirirken sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi yaralandı.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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