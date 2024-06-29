Kayseri'de devrilen otomobildeki tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı 06 BJ 096 plakalı otomobil Kayseri-Niğde kara yolu Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

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