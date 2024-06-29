Başkan Büyükkılıç, emekli vatandaşlarla bir araya geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'nda emekli vatandaşlarla buluştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'nda emekli vatandaşlarla buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kafeteryada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Emekliler Kafeteryası'nı vatandaşların sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerine imkan tanımak için hayata geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Gönül belediyeciliği esaslı bir hizmet anlayışı ile her kesimden vatandaşımızı kucaklayan hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Emekliler Kafeterya'mız da bu hizmetlerimizden biri. Emekli vatandaşlarımızın bu hizmetten keyifle istifade ettiğini görmek bizleri de mutlu ediyor."
Büyükkılıç, daha sonra çevrede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etti.
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