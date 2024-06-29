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        Kayseri'de 6. kattan iş yeri tentesine çarparak beton zemine düşen kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düşen kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:39
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        Kayseri'de 6. kattan iş yeri tentesine çarparak beton zemine düşen kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düşen kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, R.P. (21), Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan, binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.P'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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