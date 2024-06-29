Kayseri'de 6. kattan iş yeri tentesine çarparak beton zemine düşen kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, R.P. (21), Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan, binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düştü.

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