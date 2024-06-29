Kayseri'de trafik kazasında ölen tekvando antrenörünün cenazesi toprağa verildi

Özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı 38 BJ 096 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrilmiş, kazada Şimşek yaşamını yitirirken, sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.