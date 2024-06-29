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        Kayseri'de trafik kazasında ölen tekvando antrenörünün cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tekvando antrenörü Murat Şimşek'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:48
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        Kayseri'de trafik kazasında ölen tekvando antrenörünün cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tekvando antrenörü Murat Şimşek'in cenazesi defnedildi.

        Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Anbar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Şimşek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı 38 BJ 096 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrilmiş, kazada Şimşek yaşamını yitirirken, sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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