Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Öte yandan araç sahibi H.A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 43 bin 275 lira ceza kesildi.

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. (36), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol uygulamasındaki "dur" ihtarına uymadı.

Kayseri'de uygulamadaki ekibin "dur" ihtarına uymayan ve bir polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

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