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        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Kayseri'de uygulamadaki ekibin "dur" ihtarına uymayan ve bir polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:45
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        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
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        Kayseri'de uygulamadaki ekibin "dur" ihtarına uymayan ve bir polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. (36), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol uygulamasındaki "dur" ihtarına uymadı.

        İhtarı yapan polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre içerisinde yakalandı.

        Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kazada yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan araç sahibi H.A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 43 bin 275 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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