Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 4 kişi tüfekle yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma yaşandı.

Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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