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        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 4 kişi tüfekle yaralandı

        Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 30.06.2024 - 00:42
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        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 4 kişi tüfekle yaralandı
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        Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma yaşandı.

        Düğün yerinden uzaklaştırılan gruptan bazıları bir süre sonra geri dönerek av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralan 4 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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