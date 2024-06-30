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        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:43
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        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlendi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongre, Talas Belediyesi ile UBS Enstitüsü ve Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle yapıldı.

        Türk dünyasındaki sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek ortak tarihi ve kültürel değerleri geliştirmek amacıyla düzenlenen kongreye, başta Türk dünyası olmak üzere İngiltere, Pakistan, Nijerya, Hindistan ve Romanya’dan 55 akademisyen ve lisansüstü öğrencisi katıldı.

        Özbekistan Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilbas Muhammediyev, kongrenin Türk dünyasındaki önemini anlattı.

        Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan ise uluslararası öğrenci kongresine ev sahipliği yapmaktan duyduklarını ifade etti.

        Kongrenin açılış töreninden sonra "Türk Dünyasından İzler" adlı resim ve takı sergisinin kurdelesi kesilerek eserler incelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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