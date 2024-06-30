Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması

        Melikgazi Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, son teknoloji cihazlar ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla çalışmalar kapsamlı şekilde yürütülüyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 58 mahallede birçok araçla ilaçlama faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

        Vatandaşları rahatsız etmemek için sessiz bir şekilde çalışmanın yapıldığını aktaran Palancıoğlu, "İlaçlamanın da belirli bir yöntemi var. Çok fazla ilaçlama yapıldığında insan sağlığı için de zararlı olabiliyor. Bu nedenle dozajı aşmamak gerekiyor. Özellikle kırsal alanlarda ve belirli alanlarda çok fazla ilaçlama yaptığımız zaman arılar ve diğer faydalı böcekler de maalesef zarar görebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi...
        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi...
        Evinde cesedi bulunan Cüneyt'i, 5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken vurmuş
        Evinde cesedi bulunan Cüneyt'i, 5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken vurmuş
        Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı
        Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı
        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 4 kişi tüfekle yaralandı
        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 4 kişi tüfekle yaralandı
        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü tutukl...
        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü tutukl...
        Maça giderken otomobilinin şarampole devrilmesiyle ölen antrenör toprağa ve...
        Maça giderken otomobilinin şarampole devrilmesiyle ölen antrenör toprağa ve...