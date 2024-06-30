Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mondihome Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti.