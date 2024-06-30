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        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mondihome Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:29
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        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mondihome Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.

        Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti.

        Daha sonra temiz kum çekim işlemi yapılırken, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle saha beşik çatı formatına getirildi.

        Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek.

        Ardından belediye ekipleri tarafından sahada "Hibrit" sistem çalışmaları yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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