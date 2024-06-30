Kayseri'de 17 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan İ.A'nın 14 hırsızlık olayının faili ve 17 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de 14 hırsızlık olayının faili ve 17 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

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