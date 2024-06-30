Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi

        Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Halit Yağmur, gençleri spora teşvik etmek ve doğayla iç içe olmalarına dikkat çekmek amacıyla etkinli düzenlediklerini ifade etti.

        Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Yağmur, şunları kaydetti:

        "Türk gençliğini madde bağımlılığı ve uyuşturucudan uzak tutmak, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, kafe ve internet ortamından kurtarmak, doğayla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla böyle etkinlikler düzenleyeceğiz. Yaptığımız sosyal faaliyetlerle birlikte gençlerimiz hem kendini geliştirme hem de topluma faydalı bir birey olma yolunda ilerliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"

        Benzer Haberler

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı
        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı
        Kayseri'de 17 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kayseri'de 17 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıy...
        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıy...
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması
        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması
        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi...
        Kayseri'de Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi...