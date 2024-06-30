Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi

Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Halit Yağmur, gençleri spora teşvik etmek ve doğayla iç içe olmalarına dikkat çekmek amacıyla etkinli düzenlediklerini ifade etti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Yağmur, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini madde bağımlılığı ve uyuşturucudan uzak tutmak, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, kafe ve internet ortamından kurtarmak, doğayla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla böyle etkinlikler düzenleyeceğiz. Yaptığımız sosyal faaliyetlerle birlikte gençlerimiz hem kendini geliştirme hem de topluma faydalı bir birey olma yolunda ilerliyor."